Les universitaires ont fini par prendre le dessus sur l’Union Sportive de Ouakam. Le DUC a remporté le troisième match (53-59) et gagne ainsi la série (2-1). Le club universitaire sera ainsi au rendez-vous des demi-finales.

L’affiche des quarts de finales entre le DUC et l’USO promettait de belles. Et elle a tenu toute ses promesses. Pour le premier acte disputé la vendredi 7 juillet, c’est le DUC qui avait pris le dessus (50-59). En remportant ce premier, le Dakar Université Club devait terminer le travail lors de la seconde manche. C’était sans compter une équipe de l’USO revancharde. Déterminée à ne pas perdre la série, l’&équipe de Ouakam va remporter le second match au bout du suspense (58-60). Un troisième match pour départager les deux formations s’impose.

Cette «belle » s’est disputée ce samedi 15 juillet. Pour ce match décisif, les deux équipes avaient à cœur d’arracher la victoire. Et le début de match va montrer les intentions de chaque équipe. Le match est très serré mais le DUC va réussir à prendre l’avantage juste avant la pause (29-32). De retour des vestiaires, les deux protagonistes vont continuer sur leur lancée. Cependant, malgré la détermination de l’USO, le DUC va montrer toute sa maitrise. DUC impose son rythme et remporte le match au bout (53-59). Une victoire qui permet à Dakar Université Club de retrouver les demi-finales du championnat de basket masculin.

