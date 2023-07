Les quarts de finales du championnat sénégalais de basket ont démarré. Les huit équipes s’affrontent pour une place en demi-finale. Et pour le premier acte, les favoris ont répondu présent sauf la Jeanne d’Arc. L’AS Douanes, le DUC, l’ASVD et l’UGB gagnent leurs premiers matchs et peuvent conclure la série lors des manches retour.

Le championnat sénégalais de basket entame sa dernière phase. Place aux quarts de finale. Et pour ouvrir les hostilités, un choc entre USO et DUC était au rendez-vous ce vendredi 7 juillet. Ce duel d’habitués aux playoffs a tourné à l’avantage des universitaires. Le DUC a rapidement pris les choses en main. Une maitrise qui a permis au club universitaire de s’imposer (50-59). Le Dakar Université Club remporte ainsi la première manche et prend l’avantage en attendant le match retour.

Les trois autres matchs ont été joués ce dimanche 09 juillet. Une journée qui a failli être perturbée par une grève des arbitres. Finalement, ces derniers ont repris le sifflet et les rencontres ont pu être jouées. Le premier match opposait l’AS Douanes à Larry Diouf Basket. Les Gabelous qui réalisent une bonne comptent continuer sur leur lancée. D’entrée de jeu, l’AS Douanes va mettre la pression. Larry Diouf Basket est dépassé par l’intensité du jeu de Douanes. Et la pause l’ASD mène largement (49-29). De retour des vestiaires, les gabelous continuent sur leur lancée. LDBC n’a pas pu trouver la solution pour contrer l’AS Douanes. Au terme de la rencontre, c’est Douanes qui s’impose logiquement. Un score qui est sans équivoque (97-48). Avec cette victoire, l’AS Douanes remporte le match aller mais doit cependant finir le travail lors de la manche retour face à une équipe de Larry Diouf qui aura envie de montrer un autre visage.

Après la démonstration de l’AS Douanes, place au second match du jour. Il s’agit du duel entre l’AS Ville de Dakar et Louga Basket. L’ASVD, l’une des équipes favorites pour le titre, devra manœuvrer une équipe lougatoise difficile à jouer. Les dakarois commencent fort la rencontre et prennent rapidement le large. A la mi-temps, l’ASVD mène largement au score (35-19). B Ngom et P Diop ont porté le club dakarois en première période avec 9 points pour chacun. Louga Basket va entamer la seconde période avec beaucoup d’envi. LBC domine largement le troisième quart temps (7-16). Les dakarois secoués, vont rapidement renverser la tendance. L’ASVD remet les pendules à l’heure en remportant le quatrième quart temps (19-11). Au final, l’AS Ville de Dakar plus régulière tout le long de la rencontre, gagne le match (61-46) et empoche la première manche.

Pour clôturer cette belle journée de basket, on a eu droit à une belle affiche entre la Jeanne d’Arc et UGB. La JA solide équipe lors de la saison régulière aborde ces playoffs avec beaucoup de confiance mais, il faut aussi compter sur une belle équipe de l’UGB très ambitieuse. Le début du match va nous démontrer la volonté des deux équipes. Une entame de rencontre très serrée. Le premier quart temps se termine sur le score de (23-23). La JA va cependant prendre l’avantage lors du second acte et remporte la première période (34-30). La seconde période va présenter un autre scénario. L’UGB revient avec beaucoup plus de conviction. Les universitaires remportent le troisième quart temps (20-24) ce qui lui permet de revenir à égalité. L’UGB continue sur sa lancée et gagne le dernier quart temps (18-21). Avec cette belle remontée, le club saint louisien remporte le match (72-75) et s’empare de la première manche. Jeanne d’Arc va ainsi devoir batailler pour revenir à égalité.

