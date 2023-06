La Fédération brésilienne de football a communiqué les informations relatives à la vente des billets pour le match amical contre le Sénégal, prévu le 20 juin à Lisbonne, au Portugal. Les tarifs des billets oscillent entre 20 et 50 euros, soit entre 13 000 et 32 000 francs.

Pour assister à la rencontre amicale entre les champions d’Afrique et les coéquipiers de Neymar, les billets sont déjà en vente. Les passionnés de football peuvent se procurer leur précieux sésame sur le site web : https://cbf.bymeoblueticket.pt/ pour un rendez-vous fixé à 19h GMT, soit 20h à Lisbonne, au l’Estádio José de Alvalade.

Alors que les autorités locales ont affirmé que la vente de billets était disponible uniquement et exclusivement via la plateforme officielle de l’événement, les supporters des deux camps vont devoir débourser entre 20 et 50 euros pour avoir une place. Ainsi, pour assister à la rencontre depuis la tribune centrale, l’intéressé doit débourser 50 euros. Le billet pour la tribune haute Nord et Sud est estimé à 35 euros, tandis que celui du Top Nord peut être échangé contre un billet de 20 euros.