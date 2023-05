Le championnat d’Afrique d’aquathlon et les Coupes d’Afrique de duathlon et de triathlon ont pris fin hier dimanche à Sharm El Sheikh (Égypte). En duathlon, Hamadel Nestor Ndiaye a offert au Sénégal la médaille de bronze.

Le Sénégal ne reviendra pas bredouille de sa campagne en terre égyptienne. En effet, les Lions du triathlon qui ont pris part, le week-end écoulé à Sharm El Sheikh en Égypte, au championnat d’Afrique d’aquathlon et aux Coupes d’Afrique de duathlon et de triathlon, rentrent auréolés d’une médaille de bronze. Cette médaille décrochée dans l’épreuve du duathlon est l’œuvre de son triathlète international sénégalais Hamadel Nestor Ndiaye. Basé en Angleterre, Hamadel Nestor, qui n’a pas pu faire partie du trio gagnant dans l’épreuve du triathlon élite, s’est hissé sur le podium en duathlon.

En revanche, ses coéquipiers, Mamadou Ndoye Diop et Ousseynou Diop, se sont respectivement classés 7ème et 9e. Une performance pour ces deux jeunes athlètes locaux qui figurent désormais dans le top 10 africain en duathlon. « Les pays d’Afrique du Nord ont été présentés par leurs meilleurs athlètes Élites. Donc, nos deux représentants se sont classés dans les 10 meilleurs Africains sur une vingtaine d’athlètes au départ », a expliqué le Directeur Technique National Ibrahima Kamara.

Pour rappel, le duathlon est une course à pied suivie d’une épreuve de cyclisme puis d’une dernière manche de course à pied. L’aquathlon est une épreuve sportive combinée, consistant à enchaîner un parcours de natation et un parcours de course à pied sans arrêt du chronomètre. Quant au triathlon, il est constitué de 3 épreuves d’endurance enchaînées dans l’ordre suivant : natation, cyclisme et course à pied. Les membres de la délégation sénégalaise sont attendus à Dakar demain mardi.

wiwsport.com avec Stades