« C’est dommage, on est mal entré dans le match. On a attendu d’avoir encaissé le but avant de sortir et commencer à jouer. On a fait une erreur fatale et on l’a payé cash. Sur un mauvais dégagement, on n’est pas sorti sur le milieu de terrain, il a tout l’espace devant lui pour frapper dans la cage. Malheureusement, on a encaissé un but matinal, mais après, on a couru derrière le score », regrette le sélectionneur des Lionceaux à la fin de cette rencontre.