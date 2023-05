Butteur lors du match nul de Strasbourg hier sur la pelouse de Troyes pour le compte de la 36ème journée en Ligue 1, Habib Diarra aiguise l’appétit des recruteurs en Premier League. Selon The Sun, Aston Villa et Wolverhampton se sont lancés dans une bataille pour s’offrir le milieu offensif.

Avec 27 matchs joués depuis le début de la saison pour 16 titularisations, 3 buts marqués et 2 passes décisives, la pépite Habib Diarra s’illustre à merveille en Hexagone surtout en cette fin de saison. Avec ces statistiques, il joue pleinement sa partition pour le maintien de Strasbourg en Ligue 1 cette saison, lui qui occupe la 15ème place à deux journées de la fin du championnat.

Ces illustrations ont fini par taper sur l’oeil des recruteurs en Premier League. En effet, respectivement 7ème et 13ème à une jounée de la fin du championnat anglais, Aston Villa et Wolverhampton manifestent un intérêt particulier pour s’adjuger les services de la pépite de 19 ans. Né au Sénégal, Habib est déjà évalué à 20 millions de livres sterling.

Aston Villa et Wolverhampton ne sont pas les seuls dans la course puisque Manchester City, Manchester United et Tottenham étaient eux aussi de la partie. Sans oublier West Ham, Crystal Palace ainsi que Leeds et Leicester qui sont dans la course.

