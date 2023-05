Les Championnats d’Afrique de lutte ont pris fin ce dimanche 21 mai 2023. Avec dix athlètes dans les deux formes de lutte, le Sénégal est rentré avec dix médailles.

La participation du Sénégal aux championnats d’Afrique de lutte a été riche en récompenses. Les lions de la lutte se sont bien illustrés dans les différentes catégories. Ils ainsi ont glané dix médailles. Il s’agit, pour le Beach-Wrestling, de 3 médailles d’or (Ordinateur, Siny Sembène et Yamou Ndong), 3 médailles d’argent (Ngor Niakh, Safiétou Goudiaby, Nahamie Sambou) et 2 médailles de bronze (Mamadou Diouf et Anta Sambou).

En lutte olympique, le Sénégal a eu 2 médailles de Bronze avec Anta Sambou et Sylvio Diatta.

