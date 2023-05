Plusieurs Sénégalais ont brillé dans les Championnats européens (D1/D2) la semaine dernière. Yannick Gomis notamment a été décisif pour le premier titre de champion de Chypre de l’ARIS Limassol. Il figure donc logiquement dans notre Team Of The Week, disposée en 3-4-3.

ALFRED GOMIS termine en beauté

Une prestation solide pour le portier international qui disputait son dernier match de la saison avec Como vendredi. Face à Cittadella (0-0), le joueur prêté par le Stade Rennais a dégagé de la sérénité et du calme dès l’entame, en captant parfaitement une frappe adverse en début de partie. Il se couche sur une tentative d’Alessio Vita. Sauvé par son poteau gauche en milieu de seconde période, il sauve son équipe en réalisant une sortie remarquable devant Ignacio Lores Varela dans le dernier quart d’heure. Un gros match à l’image de sa saison à Como. Reste maintenant à voir de quoi sera fait son avenir. A Rennes, à Come ou ailleurs ?

YOUSSOUF SABALY, Remarquable

Défensivement comme offensivement, le latéral droit international du Real Betis semble en très grande forme en cette fin de saison. Il a débuté la semaine, lundi dernier, avec une prestation de haut vol face au Rayo Vallecano (3-1). Il a ouvert le score dans ce match avec, sans doute, l’un des plus beaux « golazos » de la saison en Liga. En plus de ça, il a été infranchissable en défense, comme contre le FC Séville ce dimanche (0-0). L’ancien bordelais a bien maitrisé ses vis-à-vis sur son côté, s’imposant à plusieurs fois devant Papu Gomez. Il remporté 7 de ses 8 duels et réalise 5 dégagements et 2 interceptions. Il a également effectué quelques montées intéressantes.

ABDOULAYE SECK en fête

Pour son retour à la compétition après sa suspension pour s’être défendu contre le racisme et pour son dernier match de la saison avec le Maccabi Haïfa, le défenseur international a encore démontré toute sa splendeur dans l’axe central de la Locomotive Verte, notamment lors de la large victoire 5-0 contre l’Hapoel Katamon Jérusalem ce samedi. Avec la domination de son équipe, Seck a eu l’opportunité de défendre en avançant. Peu sollicité par l’attaque adverse, il a tout de même rassuré en couvrant la profondeur ou en s’imposant dans les duels. Il est décisif sur le troisième but des siens. Un excellent match pour célébrer une excellente saison.

PAPY DJILOBODJI, Solide

Patron de l’arrière garde de Gaziantep lors de la première moitié de saison, il l’est désormais à Kasimpasa. L’ancien défenseur du FC Nantes a eu une partition solide dans la victoire de son équipe devant Istanbulospor (1-0) ce samedi. Même s’il a parfois été battu dans la vitesse, à l’image de son duel perdu contre Emeka Eze à la 53e, il a beaucoup couvert son partenaire du latéral gauche Yasin Ozcan. Son intelligence et son intervention sur une frappe adverse en fin de match permet à son équipe d’arracher la victoire. Présent dans les duels. Déjà auteur d’un match correct contre Sivasspor mardi dernier (victoire 1-2 de son équipe).

MOUSSA NIAKHATE se maintient

Si Nottingham Forest a pu vaincre Arsenal (1-0) pour certifier son maintien en Premier League, c’est en partie aussi grâce au défenseur international sénégalais. Encore une fois, c’est longue remises en touche ont fait mal dans la surface adverse. En plus de ça, l’ancien capitaine de Mayence a tenu son rang dans les duels (5 duels remportés sur 7). Il n’a jamais tremblé dans le un contre un face à Bukayo Saka. Auteur aussi de quelques interventions déterminantes. Un joueur que Forest aurait aimé avoir à disposition tout au long de cette saison. Mais tout est bien qui finit bien.

SAMBA DIBA confirme

De retour dans le onze titulaire du Servette FC contre Winterthur samedi, le jeune milieu de terrain a été impeccable dans la victoire 0-1 des siens. Sans pour autant crever totalement l’écran, l’international U20 a rendu une copie intéressante, notamment dans la récupération et dans les interventions. Présent dans les duels, l’ancien joueur de l’ASAC Ndiambour a également été à son avantage à la construction. Il progresse lentement mais sûrement. Alain Geiger en sait mieux que quiconque.

OUSSEYNOU THIOUNE, Précieux

Précieux comme la victoire de Dijon contre Nîmes Olympique samedi (1-2). Actif à la récupération avec de nombreux duels gagnés, le milieu de terrain du FC Sochaux a gratté plusieurs ballons et en a perdu que très peu. Dans une seconde période bien à l’avantage des siens, il a été la plaque tournante dijonnaise en orientant le jeu avec de bonnes passes pour casser les lignes et relancer bonnement. D’ailleurs, la plupart de ses passes ont généralement été à bonne destination. Le DFCO, sorti de la zone rouge de Ligue 2, aura encore besoin de lui pour se sauver sur les deux dernières journées.

HABIB DIARRA, Infranchissable

Ses éclairs n’ont pu être suffisants pour que le Racing Club Strasbourg Alsace s’impose à Troyes pour valider son maintien ce dimanche (1-1), mais qu’est-ce qu’il a fait des dégâts dans ce match. Le jeune milieu de terrain (ou attaquant si vous voulez) n’avait pas envie de redescendre de son petit nuage sur lequel il se trouve depuis quelques semaines. Alors que Diallo allait rester muet sur ce match, lui va bien être l’auteur de l’ouverture du score des siens. Sur un contre éclair depuis sa moitié de terrain, Diarra perce, crochète Rominigue Kouamé, avant d’envoyer un boulet dans les filets de Gautier Galon. Il a trouvé le poteau en seconde période et a provoqué le rouge du portier troyen. Il a (presque) tout fait dans ce match. Un très bon Sénégalais.

AMADOU SAGNA, Remuant

L’attaquant de Niort avait du feu dans ses jambes face à Annecy ce samedi (2-2). Titulaire, l’ancien joueur du Casa Sports restera l’un des grosses satisfactions du match des Chamois. Ses accélérations, sa vélocité, sa capacité à sentir les bons coups ou encore ses bonnes prises de décisions, l’ancien international U20 a posé des soucis aux joueurs d’Annecy. Et il marque son troisième but de la saison sur ce match. A rappeler tout de même que Niort évoluera en National 1 la saison prochaine. Avec Amadou Sagna dans l’effectif ?

NICOLAS JACKSON surnage

En très grande forme ces dernières semaines, l’attaquant de Villarreal a été énorme lors de la victoire 1-2 des siens à Girona ce samedi. Dès les premiers instants, l’ancien joueur du Casa Sports a donné le ton avec une grande disponibilité sur le rectangle vert. Il a touché des ballons un peu partout sur le terrain et a été très précis dans ses gestes. Parti sur une superbe contre-attaque du côté droit, il a permis à Yéremy Pino d’ouvrir le score en lui servant sur un plateau. Il s’applique en toute fin de match sur le côté gauche, cette fois-ci, pour délivrer un superbe centre en direction de Gerard Moreno qui marque le but de la victoire. Dynamique, il a été vraiment intéressant dans ses dribbles. 3/3 dans les dribbles, 4 passes clé, 10/13 dans les duels, 23/27 dans les passes. Ce n’est pas rien.

YANNICK GOMIS, Décisif

Au cœur d’une superbe fin de saison dans le Championnat chypriote, l’ancien attaquant de l’Olympique de Ngor a répondu présent lors du match décisif de l’ARIS Limassol face à l’Omonia Nicosie ce samedi. Il a certes manqué de la lucidité en début de partie, à l’image d’une occasion franche qu’il envoie au ciel en ratant sa frappe, mais il a été au service de ses coéquipiers en imposant son physique pour jouer en une touche et délivrer de bons ballons. Il a beaucoup pesé dans la défense adverse et n’était pas loin de marquer à la 24e. Il obtient un penalty (29e) qu’il transforme pour l’unique but des siens, victorieux 1-0 puis sacrés champions de Chypre après la défaite de l’APOEL Nicosie contre l’Apollon Limassol ce dimanche.

L’équipe type des Sénégalais de la semaine

