L’attaquant sénégalais avait égalisé pour Karagumruk sur la pelouse de Trabzonspor ce lundi après-midi.

Plus la saison arrive à sa fin et plus Mbaye Diagne reste égal à lui-même. Déjà buteur en début de semaine dernière face à Adana Demirspor, l’attaquant sénégalais du Fatih Karagumruk vient encore trouver le chemin des filets en Championnat. Alors que son équipe affronte Trabzonspor, ce lundi pour le compte de la 35e journée de Super Lig, Diagne a frappé dès le premier quart d’heure.

L’ancien défenseur du FC Barcelone et du Real Betis Marc Batra avait ouvert le score pour Trabzonspor dès la 8e minute. Mais quelques instants plus tard, lui répondait le Sénégalais de 3 ans qui se trouve parfaitement à la conclusion d’une belle contre-attaque menée par Saba Lobjanidze (14e). C’est le 20 but en Championnat cette saison pour Mbaye Diagne, et le 22e toutes compétitions confondues.

GOL | Trabzonspor 1-1 Fatih Karagümrük ⚽️ 14' Mbaye Diagne pic.twitter.com/cXLPWeCiXp — Süper Lig – Anlık Goller (@golsuperlig27) May 22, 2023

Avec cette nouvelle réalisation, l’ancien joueur de Kasimpasa et de Galatasaray devient le troisième joueur étranger dans l’histoire du Championnat de Turquie a ouvert marqué au moins 20 buts sur deux saisons ou plus ((2018/19 & 2022/23). À la table que celle de l’ancien attaquant brésilien de Fenerbahçe Alex (1994/95, 1995/96 & 1996/97) et le Bosnien Elvir Boliç (2004/05 & 2010/11).

20+ – Süper Lig tarihinde 2+ sezonda 20+ gol atan yabancı oyuncular: Mbaye Diagne (2018/19 & 2022/23)

Alex (2004/05 & 2010/11)

Elvir Boliç (1994/95, 1995/96 & 1996/97) 👑. pic.twitter.com/8jF042Zag2 — OptaCan (@OptaCan) May 22, 2023

