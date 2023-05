Qualifié en finale de la Ligue des Champions Africaine après son match nul contre Mamelodi Sundowns après un match (2-2) lors du match retour en Afrique du Sud, le Wydad Casablanca doit en découdre avec les égytiens de Al Ahly. Ainsi, l’attaquant sénégalais Bouly Sambou Jr prévient déjà ses futurs adversaires selon Africa Top Sports.

Le club du royaume Chérifien, le Wydad Athletic Club de Casablanca, s’est qualifié en finale de la Ligue des Champions Africaine après celle de 2022 qu’il a remporté toujours contre le même adversaire. Après un match nul et vierge lors du match aller joué au Maroc, les rouge et blanc sont allés en Afrique du Sud et décrochés leur ticket pour cette finale grâce à un match nul encore mais cette fois-ci sur un score de 2-2.

L’attaquant sénégalais du Wydad de Casablanca, Bouly Sambou Jr surnommé Puissance, aura l’occasion de remporter son premier trophée continental avec son nouveau club. L’attaquant passé par Teungueth FC et le Jaraaf de Dakar peut se targuer d’être le prinicipal artisan de cette qualification. En neuf (9) apparitions avec le Wydad, l’attaquant de 24 est auteur de 4 réalisations dans ce tournoi continental avec l’équipe marocaine. Après le match retour contre Mamelodi Sundowns, il exprime son souhait de gagner cette finale. « Merci beaucoup à toute la famille du Wydad Casablanca. On n’a pas les mots. Là, on est satisfait malgré le match difficile. Félicitations à nous. Au nom de Dieu, on fera tout pour vous ramener ce trophée. On va l’amener au pays, au club. Donc Dima Wydad » fait-il savoir.

Il exprime ainsi toute son abnégation et sa hargne à garnir davantage son armoire de trophée. À cet effet, Puissance aura un soutien de taille le 11 juin prochain puisque le match retour se jouera à Casablanca. Mais, il faudra d’abord bien négocier le match aller qui se tiendra au Caire le 04 juin prochain.

wiwsport.com