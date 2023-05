Cheikh Diop est revenu sur la qualification historique de son équipe en demi-finales. Le président de l’AS Douanes reste confiant pour le match contre Petro Luanda et sollicite les prières de tous les Sénégalais.

L’AS Douanes entre un peu plus dans l’histoire de la BAL en se qualifiant pour la première fois en demi-finale. Et selon le président du club, les joueurs ont grandement rempli l’objectif qui a leur été assigné. « L’objectif assigné était de se qualifier en demi-finales, cette année. Il fallait renforcer l’effectif pour atteindre les demi-finales. Notre parcours à Dakar confirme qu’on méritait de passer en demi-finale. On s’était dit qu’il fallait commencer fort. C’était une qualification historique. Le basket sénégalais ne se porte pas bien, mais cette qualification augure des lendemains meilleurs », affirme Cheikh Diop.

Les gabelous ont appris des erreurs commises lors de la première saison. Il avait péché dans le recrutement. « On a constaté que le recrutement lors de la saison 1 n’était pas bon. On n’avait pas non plus suffisamment de moyens. Cette année, on a eu des moyens et on a fait un bon recrutement avec des joueurs comme Chris Crawford. Je me réjouis de l’apport des joueurs locaux », dit-il.

Et pour la finale, l’objectif est clair. Il s’agit d’aller chercher une place en finale. « Nous n’avons plus le droit de choisir un adversaire. Nous ne craignons aucune équipe surtout que nous avons sorti l’US Monastir. Les quatre équipes en demi-finales sont les meilleures. Il faudra se battre. Je demande aux Sénégalais de se mobiliser derrière l’équipe. Nous représentons tout le peuple. Les joueurs en sont conscients et ils sont déterminés. Nous sommes confiants pour aller chercher cette place en finale », conclut Cheikh Diop.

wiwsport.com – Record