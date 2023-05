Le Sénégal a fait une bonne compétition au championnat d’Afrique de lutte Hammamet 2023 qui s’est clôturée ce dimanche. Les athlètes sénégalais ont ramené au total 10 médailles de la Tunisie en lutte olympique et en Beach Wrestrling.

Sur les dix athlètes sénégalais qui étaient en compétition, tous ont ramené une médaille d’Hammamet avec des performances encore une fois satisfaisantes. Comme nous vous l’annoncions il y’a quelques jours, Anta Sambou avait ouvert le bal dans cette compétition en Tunisie. La lutteuse a décroché le médaille de bronze en terminant à la troisième marche du podium dans la discipline de la lutte gréco romaine, catégorie 76 kg derrière Samar Hamza (Egypte) et Hannah Rueben (Nigéria).

Après Anta Sambou, Sylvio Diatta a aussi réussi la même performance en obtenant la médaille de bronze. Ensuite c’était au tour des lutteurs de la plage de s’illustrer dans la Beach Wrestrling.

Sur le sable, les protégés d’Amadou Katy Diop ont obtenu 8 autres médailles dont 3 en or grâce à Ordinateur, Siny Sembène et Yamou. Les trois autres médailles en argent ont été obtenu par Ngor Niakh, Nathalie Sambou et Safietou Goudiaby.

Troisièmes dans leurs catégories respectives Mamadou Diouf et Anta Sambou qui a combattu dans les deux disciplines ont chacun accroché la médaille de bronze.

