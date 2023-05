Qualifié pour la première fois en demi-finale, l’AS Douanes a validé son premier objectif à Kigali lors d’un quart de finale. Les Gabelous vont devoir élever le niveau face à un adversaire cité parmi les favoris pour le titre.

Le coach Mamadou Gueye Pabi avait le bon pronostic pour la demi-finale. Lors de notre entretien à la veille de leur départ pour le Rwanda, le technicien avait prédit de rencontrer Petro Luanda pour le 2e match des Gabelous à Kigali. « Notre premier objectif est très clair, nous jouons pour au moins se qualifier en demi-finale. Et cela va passer par battre cette équipe mozambicaine. Maintenant arrive en demi-finale, en sport, tout est possible. Certainement, nous aurons Petro Luanda de l’Angola… Qui est une très bonne équipe qui représente pratiquement l’équipe nationale angolaise et l’AS Douanes ne représente pas l’équipe nationale du Sénégal. Et le budget du Petro est énorme…. Alors, jouons match par match. Ne nous mettons pas de pression » faisait-il savoir.

Cette affiche est scellée ce dimanche à l’issue de la deuxième journée des quarts de finale. Dans un duel très serré, le représentant de l’Angola s’est adjugé le dernier ticket des demi-finales en dominant l’ABC Fighters de la Cote d’Ivoire (88-84). Petro Luanda où évoluent Carlos Morais, Souleymane Diabaté et Ater Majok poursuivent leur série d’invincibilité. Le prochain adversaire de l’AS Douanes avait terminé 3e en 2021 et 2e en 2022. Le match de qualification pour la finale en 2023 est prévu ce mercredi. L’autre demi-finale opposera Stade Malien à Al Ahly.

