Après la brillante victoire de Franc sur Forza ce dimanche, le manager du lutteur des parcelles assainies a averti les prochains adversaires de son poulain.

C’est l’un des rares lutteurs qui continuent de conserver son invincibilité dans l’arène après 12 combats. Émile François Gomis dit Franc a déjoué les pronostics en battant Forza (écurie Fass) qui était favoris dans ce combat. Pour son manager Ass Cissé, personne n’a plus le droit d’éviter son protégé, encore moins Reug Reug qui leur avait été promis par un promoteur.

« Ce combat a duré et le gosse a galéré dans la préparation. On nous avait promis que nous affronterons le perdant du combat entre Sa Thiès et Reug Reug. C’est ce dernier qui a perdu alors il devait venir nous affronter. Malheureusement il a préféré nous éviter en allant se trouver un autre adversaire. Mais qu’il sache que quoi qu’il fasse et aussi longtemps que ce, il va lutter avec Franc. Ils ont tous éviter Forza sauf Franc qui a pris le risque de le prendre (…) Les futurs adversaires de Franc ont un sérieux problème et tôt ou tard ils l’affronteront » a juré Ass Cissé.

Wiwsport.com