Le capitaine sénégalais et ses partenaires entendent relever le défi dans ce Mondial U20.

L’Equipe Nationale des moins de 20 ans du Sénégal est de retour pour du grand. Vainqueurs pour la première fois la CAN de la catégorie au mois de mars, en Egypte, les Lionceaux entament le Mondial U20 ce dimanche soir face au Japon (21h00 GMT, à l’Estadio Único Diego Armando Maradona. Samba Diallo et ses coéquipiers sont prêts pour débuter le tournoi.

« On est venu avec un meilleur état d’esprit. C’est une compétition différente car elle regroupe de grandes équipes. Donc il nous faut une plus grande concentration. Tout le monde sait ce qui l’attend. On est ici pour représenter notre pays. On souhaite les prières des Sénégalais », a déclaré le capitaine des Lionceaux au micro de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

