Le sélectionneur des Lionceaux s’est exprimé en marge du premier match de son équipe au Mondial U20.

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal entre en lice dans la Coupe du Monde des moins de 20 ans ce dimanche soir (21h00 GMT). À l’Estadio Único Diego Armando Maradona, les Lionceaux affrontent le Japon pour bien débuter dans cette compétition. Et tout semble en place pour une victoire sénégalaise, après avoir notamment entendu le sélectionneur Malick Daf, qui s’est exprimé samedi via les caméras de la Fédération Sénégalaise de Football.

« L’équipe est fin prête, elle est bien en place. On a fait une très bonne préparation avec des joueurs vraiment impliqués dans le travail et super motivés. Il ne reste qu’à jouer ce match. Maintenant, nous demandons les prières des Sénégalais pour bien aborder ce match et essayer de le gagner comme toujours. Il est important de gagner ce premier match pour bien entrer dans la compétition. On est conscient de cela », a souhaité assurer le technicien sénégalais.

wiwsport.com