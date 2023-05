En quart de finale de la coupe de la ligue, les lougatois ont créé l’exploit en battant le Jaraaf (3-1) à domicile. Le Ndiambour retrouve ainsi le dernier carré de la coupe.

C’est la sensation du jour. Le Ndiambour de Louga vient d’éliminer le Jaraaf de la coupe de la ligue. Les lougatois ont réalisé un match parfait, ce qui leur a permis de venir à bout du Jaraaf. Le Ndiambour a entamé la rencontre de la meilleure des manières. Les joueurs lougatois ont réalisé bon premier quart d’heure. Ils réussissent à ouvrir le score à la 14e minute sur corner (1-0). Sonné par cette ouverture du score, Jaraaf va se réveiller. Les médinois vont égaliser à la 30e minute (1-1). Les deux équipes retournent aux vestiaires sur ce score nul.

La seconde période sera à l’avantage des locaux. Le Ndiambour plus déterminé va rapidement reprendre l’avantage à la 57e minute (2-1). Le Jaraaf va repartir à l’attaque. Le club de la médina va se procurer des occasions mais pèche dans la finition. Les hommes d’Ablaye Guèye vont se faire piquer en fin de partie. Le Ndiambour marque le troisième but et enterre définitivement les espoirs du Jaraaf.

Avec cette victoire, le Ndiambour rejoint la demi-finale et se rattrape après son élimination en coupe du Sénégal.

𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 Le Jaraaf éliminé en 1/4 de finale de la Coupe de la ligue après sa défaite (3-1) face au Ndiambour. pic.twitter.com/5fhF8gLd7R — ASC Jaraaf (@ASCJaraafSn) May 21, 2023

