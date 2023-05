Victorieux de la dernière Coupe d’Afrique des nations de la catégorie des moins de 20 ans, le Sénégal entre mal dans ce mondial. Opposés au Samouraï Blue ce dimanche soir en ouverture, au stade Diego Maradona, les Lionceaux ont concédé une défaite (0-1) dans le groupe C.

Film du match

Cela faisait plusieurs fois que la défense sénégalaise n’avait pas encaissé un but. Six matchs consécutifs en compétition officielle pour être précis. Mais, il a fallu 14 minutes aux joueurs japonais pour déverrouiller les cages des Lionceaux orphelines de leur gardien titulaire, Landing Badji, blessé et forfait pour le reste de la compétition. Kuryu Matsuki a réussi cette prouesse. Dans ce match assez équilibré, ce sont les Lionceaux qui ont réussi les premières percées avec notamment Samba Diallo et Mame Mor Faye disponibles sur les côtés. Dans la foulée, le capitaine des Lionceaux avait égalisé mais malheureusement son but est refusé pour une position illicite de Souleymane Faye. Sans réelle occasion franche (0 tir cadré à la pause), les Lionceaux ont continuellement buté sur un bloc Japonais très compact.

En seconde mi-temps, les coéquipiers de Samba Diallo tentent d’égaliser et montrent un visage plus conquérant. Le link Mamadou Lamine Camara et Djibril Diarra dans l’entre jeu marche. Mais les tentatives enchaînées de Samba Diallo, Mame Mor Faye, Amidou Diop, ou le nouvel entrant Ibrahima Seck n’ont pas réussi à tromper la vigilance du portier Japonais. De son côté, le Japon, qui a failli jouer un mauvais tour au Sénégal en inscrivant un second but sur une contre attaque, se satisfait de ce petit mais précieux succès.

Lamine Camara, le facteur marquant

Malgré l’absence du meilleur joueur de la CAN U20, retenu par son club le FC Metz ainsi son coéquipier Pape Amadou Diallo, le Sénégal s’est montré fluide dans sa manière de jouer surtout en seconde période avec notamment le trio Pape Demba Diop – Djibril Diarra et le Camara du RS Berkane. Seulement, le pensionnaire du club français se montre plus conquérant dans ses passes, sur les pressings et interventions défensives. Avec ce résultat le Sénégal est derrière au classement à l’issue de la première journée, il va donc falloir aux champions d’Afrique une bonne réaction face à Israël, mercredi prochain, pour espérer continuer leur aventure dans ce mondial.