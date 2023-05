Pour la première sortie dans cette Coupe du monde des moins de 20 ans, le Sénégal défie le Japon ce soir au stade Estadio Unico Diego Armande Maradona. Pour cette rencontre, Malick Daf a préféré se valser dans la continuité.

Ainsi en l’absence de Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Landing Badji, le sélectionneur des Lionceaux a misé sur Djibril Diarra au milieu, Mame Mor Faye sur flanc gauche de l’attaque et Mamour Ndiaye dans les cages. Pour le reste, pas de changement, Pape Demba Diop et Mamadou Lamine Camara tiennent leur rang dans l’entre jeu Sénégalais. En pointe on retrouve Souleymane Faye. La Défense est composée logiquement de Babacar Ndiaye et Seydou Sano dans l’axe. Souleymane Basse et Amido Diop seront sur les côtes. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à partir de 21 heures GMT.