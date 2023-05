Premier sélectionneur à avoir remporté le premier titre continental de football pour le Sénégal, Serigne Saliou Dia a également offert au football sénégalais sa première Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans à l’occasion de la CAN récemment jouée en Algérie. Une prouesse saluée par Macky Sall qui n’a pas hésité à lui rendre un vibrant hommage.

« Je voudrais remercier particulièrement, coach Serigne Saliou Dia, pour votre performance, votre coaching gagnant de la finale avec l’entrée de Mamadou Savané, auteur du but victorieux, mais aussi et surtout pour vos qualités de meneur d’hommes ; parce que pour réussir en petites catégories, il faut être à la fois entraîneur et éducateur. C’est ce qui prépare les jeunes joueurs à développer leurs compétences sportives en alliant corps sain et esprit sain », estime le chef de l’État à l’occasion de la cérémonie de réceptions des Lionceaux, champions d’Afrique.

A la tête de cette sélection qui a brillé tout au long de son parcours, Serigne Saliou Dia a reçu une récompense suprême pour son travail remarquable. En effet, le Chef de l’Etat a décidé de lui octroyer une prime bien spéciale. « L’entraîneur recevra quant à lui le double, soit 20 millions. Je vous félicite et vous encourage. Je vous exhorte surtout à rester concentrés sur vos objectifs futurs, avec la même détermination, et la même culture de la gagne. Je vous souhaite de devenir de grands professionnels dans les meilleurs championnats, et démonter en équipe nationale A pour plus de performances, plus de coupes, et bien sûr, plus de primes ! En attendant, la coupe du monde U17 est devant vous. Nous vous faisons entièrement confiance pour représenter dignement la nation. Nous prions pour vous, et vous disons bonne chance », ajoute-t-il.