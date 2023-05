Le onze de la Coupe d’Afrique des Nations est publié par la CAF. Il est marqué par la présence de quatre joueurs de l’équipe nationale du Sénégal, championne.

Un joueur sénégalais à chaque poste dans l’équipe type de la Coupe d’Afrique des nations U17, une belle récompense et un symbole de l’ossature remarquable de ce groupe formé par Serigne Saliou Dia. Du gardien de but Serigne Diouf (2 but encaissés) à l’attaquant Amara Diouf ( 5 réalisations), en passant par le défenseur central Serigne Fallou Diouf (homme match lors de la finale) et le milieu de terrain Abdou Aziz Fall (2 buts dont celui de la demi-finale), la colonne vertébrale des champions d’Afrique a donné satisfaction tout au long du tournoi.

Le dernier rempart

Rassurant sur sa ligne, en témoigne ce penalty arrêté lors du premier match face au Congo, le gardien de but de Génération Foot a gardé sa cage inviolée pendant 4 rencontres. Il a été imposant et serein malgré les assauts des attaques adverses. Ses prestations lui ont valu le titre de meilleur gardien du tournoi.

Le Serein

Buteur lors du premier match et buteur sur penalty lors de la finale, Serigne Fallou Diouf est toujours là au bon moment. Mais, ce sont aussi ses tacles propres, ses nombreux duels au sol comme aériens remportés et son leadership défensif qui ont marqué dans cette compétition. Le pensionnaire de Sahel Atlantic a permis à son homonyme dans les buts d’avoir moins d’interventions à faire. Cette autorité dans sa moitié de terrain a été vu lors de la finale où il a été élu homme du match.

Le Régulateur

La sentinelle sénégalaise a ébloui de par sa qualité technique, sa vision de jeu et son agressivité. Jamais avare d’efforts défensifs, le sociétaire de Keur Madior FC est aussi généreux sur le plan offensif. Fall n’hésite pas à venir créer le surnombre en attaque comme l’indiquent les deux buts qu’il a inscrits dans cette CAN.

L’Artilleur

Auteur de 5 buts et meilleur buteur de cette Coupe d’Afrique des Nations, le capitaine de cette sélection a brillé de tout son talent dans cette compétition. Dribbleur, provocateur et percutant, le prodige de Génération Foot a tapé dans l’œil de beaucoup de grands clubs européens.

wiwsport.com