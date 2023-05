Le premier objectif à Kigali est atteint! L’AS Douanes est venue à bout de son premier adversaire des Final 8 de la BAL 2023. Elle a battu le CFV-Beira (93-73).

Dans un premier quart temps poussif, les deux équipes ne se sont pas données de répit pour annoncer la couleur d’un match couperet, décisif pour la suite de la compétition. Les Gabelous, à l’entame du match, ont eu du mal avec l’adresse, des paniers ratés. Toutefois, ils ont pu tenir à la fin du round avec un très bon Daly Fall (meilleur marqueur du match avec 23 points) combiné avec la bonne entrée de Boissy (28-23).

Dali Fall Cooking Fall moves to 21 points with the corner 👌 for @as_douanes #TheBAL pic.twitter.com/jOZR1Tjbs7 — Basketball Africa League (@theBAL) May 21, 2023

Les hommes de Pabi Gueye ont souffert en première période face à la bonne adresse de l’international sénégalais Makhtar Gueye qui termine meilleur scoreur chez les « Mozambicains » avec 19 points inscrits. Mais il fallait toujours compter sur les tirs primés de Boissy pour remettre les pendules à l’heure avant la pause (52-37).

Beira bench mobbing following that mean lob dunk from Makhtar Gueye. @cfvbeira #TheBAL pic.twitter.com/2RueKp0ylE — Basketball Africa League (@theBAL) May 21, 2023

Au retour des vestiaires, les deux équipes ont adopté un jeu plus défensif. L’AS Douanes qui tournait autour de 20 points par quart temps a certes été moins offensive mais a su tiré son épingle du jeu (+19 ;-14). Les Gabelous maitrisent mieux leur sujet et montent en puissance pour rester devant tout le reste de la partie (+22 ;-21). Un succès bien mérité par Alkaly Ndour et ses coéquipiers qui s’étaient arrêtés en quart de finale lors de leur première participation.

Don't leave that boy open! Jacques Boissy does what he's known for off the dribble, MONEY!#TheBAL pic.twitter.com/MODgGCnE84 — Basketball Africa League (@theBAL) May 21, 2023

L’AS Douanes connaitra son adversaire pour la demi-finale à l’issue du dernier quart de finale qui se jouera entre Petro Luanda et ABC Fighters. Notons que la première affiche du carre d’as est connue et opposera Al Ahly au Stade Malien.

