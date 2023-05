Face à Girona ce samedi, l’attaquant sénégalais avait l’opportunité d’égaler la légende uruguayenne de Villarreal mais il a privilégié le collectif.

Nicolas Jackson est encore très jeune mais il semble déjà maîtriser l’histoire de Villarreal. Au cours du match face à Girona ce samedi, l’attaquant sénégalais de 21 ans avait devant lui l’occasion de trouver le chemin des filets en Liga pour la cinquième fois de suite. Et donc d‘égaler un record de Diego Forlán, unique joueur à avoir inscrit au moins un but en cinq matchs d’affilée sous les couleurs du Sous-marin Jaune.

Mais l’ancien joueur du Casa Sports a choisi un autre moyen de briller : celui de la générosité. En effet, au lieu de trouver vouloir marquer, il a préféré jouer au collectif, puisqu’il est l’auteur des deux passes décisives de la victoire 2 à 1 des siens. À la fin du match, il n‘a pas caché son désir de se poser à la même table que l’ancien attaquant international uruguayen, tout en reconnaissant l’importance du collectif.

« C’est une victoire très importante qui nous rapproche de notre objectif. Sur le premier but, j’avais l’occasion pour marquer et d’égaler le record de Forlán, mais ça va attendre pour un autre moment parce que, pour moi, le plus important c’est l’équipe », déclare Jackson au micro de Villarreal TV. Le joueur aux 10 buts et 5 passes décisives cette saison s’est également confié sur son très grand retour en forme.

« Dans la vie, il y a toujours des hauts et de bas mais je ne me plains jamais, je continue à travailler. C’est vrai, c’était deux mois très difficiles sur le plan personnel et en général. Mais c’est ça la vie, nous devons accepter les choses comme ça. On va continuer à travailler pour aller de l’avant », ajoute t-il. Une important prise de conscience pour Nico qui porte Villarreal plus que jamais vers l’avant.

9 – @VillarrealCFen's Nicolas Jackson 🇸🇳 has been involved in nine goals in @LaLigaEN since the start of April (7 goals and 2 assists), more than any other player in the competition since then. Brilliant. pic.twitter.com/NMgqtpEIJv — OptaJose (@OptaJose) May 20, 2023

