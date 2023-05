En battant Arsenal ce samedi (1-0), Nottingham Forest a mathématiquement validé son maintien et permis à Manchester City de remporter un nouveau titre de champion d’Angleterre.

Manchester City est assuré de devenir champion d’Angleterre pour la neuvième fois de son histoire, la troisième d’affilée et la cinquième lors des six dernières saisons. Les Citizens profitent de la défaite subie par Arsenal samedi sur la pelouse de Nottingham Forest (1-0) des Sénégalais Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté pour valider leur sacre.

Qualifié depuis mercredi pour la finale de la Ligue des champions, Manchester City pourra donc affronter Chelsea sans pression dimanche. Arsenal n’est en effet pas parvenu à retarder l’échéance, concédant samedi une troisième défaite dans ses quatre derniers matches de championnat.

Les Gunners ont pourtant survolé les débats à Nottingham, avec 81% de possession de balle. Mais ils ont manqué d’efficacité face à une équipe qui aligné Moussa Niakhaté et avec un Kouyaté entré en seconde période samedi. Le but inscrit à la 19e minute par l’attaquant nigérian Taiwo Awoniyi s’est ainsi avéré suffisant pour Nottingham, qui s’éloigne définitivement de la zone dangereuse.

JOB. DONE. WE ARE STAYING UP!!! ❤️ pic.twitter.com/8qrHq0i522 — Nottingham Forest (@NFFC) May 20, 2023

