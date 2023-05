Auteur d’une bonne saison du côté Le Havre, l’international sénégalais Arouna Sangante est logiquement courtisé par plusieurs écuries françaises.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec Le Havre, pensionnaire de la deuxième division française, le défenseur sénégalais estimé à 4 millions d’euros par le site Transfermarkt, pourrait quitter la région Normandie à la fin de cet exercice. En effet selon les informations de jeunesfooteux, le RC Lens et le LOSC sont très intéressés par l’international des moins de 23 ans.

Lens qui a validé sa place sur le podium synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, veut renforcer son effectif lors du prochain mercato afin de disposer d’une profondeur de banc encore plus conséquente. Arouna Sangante est donc un profil qui intéresse beaucoup Franck Haise dans l’optique d’une rotation en Ligue 1 dans un premier temps, informe la même source.

C’est également dans ce sillage que s’inscrit le LOSC. Avec José Fonte plus que jamais sur le déclin, Tiago Djalo out plusieurs mois, Alexsandro qui n’a pas les épaules pour s’imposer comme un taulier, Arouna Sangante pourrait donc venir apporter de la densité et surtout de la concurrence. Pour l’instant, aucune offre concrète n’est arrivée. Cependant la direction du club français ne dira pas non à un deal prometteur.