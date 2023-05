Tenu en échec à l’aller (0-0), le Wydad de Bouly Junior Sambou a arraché le match nul sur la pelouse du Mamelodi Sundowns (2-2) et ira défendre son titre en finale de Ligue africaine des Champions, contre Al Alhy.

Un exploit et beaucoup de courage. Difficile de résumer autrement la qualification du Wydad Athletic Club en finale de la Ligue des Champions de la CAF. Auteur d’un match nul (2-2) ce samedi 20 mai lors du match retour à Pretoria, le WAC a arraché sa qualification au bout du temps règlementaire après avoir été menés deux fois à la marque dans une rencontre bien différent de la manche aller, où Sud-africains et Algériens s’étaient séparés sur un triste score nul et vierge.

Au Loftus Versfeld Stadium, le Mamelodi Sundowns avait ouvert le score en seconde période grâce à Zwane. Si le Wydad avait égalisé par l’intermédiaire d’El Amloud, les locaux pensaient arracher la qualification après le nouveau but de Shalulile. Mais finalement, le WAC a donc arraché un match nul synonyme de qualification grâce à un CSC du défenseur sud-africain Mvala. En finale, le Wdyad retrouvera Al Alhy, club égyptien, comme la saison dernière. Une revanche donc.

Own goal Mvala! Such a huge lapse in concentration. Wicked delivery though! Sundowns 2-2 Wydad#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/A32GEbuR7a — Sahil Ebrahim (@sahil_e) May 20, 2023

wiwsport.com