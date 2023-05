Chef de file de l’écurie Walo, Lac 2 Guiers était présent ce week-end au point de presse des lutteurs VIP dédié à l’audience du 8 mai avec le président Macky Sall mais aussi à la situation actuelle du pays.

« Ce que j’ai le plus aimé ce sont les quotas des emplois accordés aux écoles de lutte à travers cet audience. Si aujourd’hui il y’a des manifestations partout dans le pays c’est parceque les jeunes ne travaillent pas. Dieu merci le président a fait un pas allant dans ce sens. J’en profite pour lui demander d’appuyer tous les sports sans exception. Les gens ne sont pas dupes, si le président travaille, on le sait et s’il ne travaille pas également nous le savons. Si nous nous disons la vérité nous savons que le président de la république est entrain de travailler. Donc nous prions pour que la paix règne s’il doit rester à la tête du pays. S’il doit aussi partir, que cela se fasse également dans la paix. J’aime les gens qui aident la jeunesse parceque c’est ce qui me préoccupe le plus … » a fait savoir le puncheur du Walo.

