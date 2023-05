Président de l’association nationale des lutteurs en activité du Sénégal (ANLS), Gris Bordeaux est revenu les raisons de l’audience des acteurs de la lutte le 8 mai dernier avec le président de la république avant de faire un plaidoyer au chef de l’État.

Après la prise de parole de ses collègues lutteurs , Balla Gaye, Eumeu Sène , Modou Lô, Boy Niang, Lac 2, Gris 2, Sa Thiès, Gris Bordeaux a tenu à revenir sur la « fameuse audience » du 8 mai qui a tant fait parlé dans le monde de la lutte.

« L’association des lutteurs est apolitique mais les lutteurs sont libres de s’engager dans n’importe quel camp »

« Nous avons tenu ce point de presse pour rendre compte et en même temps éclairer la lanterne des Sénégalais par rapport à l’audience avec le président de la république (…) Je remercie le chef de l’État d’avoir pensé au monde de lutte qui pour dire vrai n’est pas pris en compte comparé aux autres secteurs sportifs. À l’occasion de l’audience nous avons parlé de la Couverture médicale pour les lutteurs, la nomination d’un directeur de l’arène nationale, un quota sur les logements sociaux, un appui financier aux promoteurs, la mise en place, la mise en place d’une fondation pour promouvoir la solidarité et l’officialisation de la réorganisation du CNG au sein duquel nous revendiquons des sièges. Cependant les spéculations vont bon train surtout dans ce contexte politique très tendu. Mais nous pouvons dire que beaucoup de points ont été satisfaits et il faut aussi rappeler que L’association des lutteurs est apolitique mais les lutteurs sont des citoyens comme tous et donc libres de s’engager dans n’importe quel camp. Mais nous n’accepterons pas la politisation de l’ANLS ni aujourd’hui, ni demain »

« Le président doit laisser les choses se calmer… »

Par ailleurs le 3e tigre de Fass a demandé au président de libérer tous les détenus pour participer à apaiser la tension sociale. « Nous demandons au président d’apaiser la tension en libérant tous les prisonniers. Ce geste n’altèrera en rien sa grandeur et sa personnalité. Je le jure que s’il laisse les choses se calmer, il aura la bénédiction des Sénégalais » a ajouté Gris Bordeaux.

