Après avoir dompté le Maroc mercredi dernier (2-0), l’Equipe Nationale U20 féminines du Sénégal a refait ça en s’imposant 2-1 face à la même équipe ce samedi (2-1).

Décidemment, les Sénégalais et Sénégalaises dominent et adorent des retournements de situations face au Maroc. Un jour après la victoire renversante des Lionceaux U17 en finale de la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie face à leurs homologues marocains, les Lioncelles U20 ont remis le turbo en domptant le Maroc en match amical ce samedi, après avoir pourtant été menées au score.

À l’instar même des poulains de Serigne Saliou Dia ce vendredi, les joueuses d’Aïcha Henriette Ndiaye ont assez mal débuté cette dernière manche amicale. Bien que tenant la mainmise de la rencontre, elles n’ont pas réussi à débloquer la situation avant la pause, se retournant donc aux vestiaires avec un score nul et vierge. De quoi donner des idées à des Marocaines dominées à Lat-Dior.

Dès la reprise, les Maghrébines démarrent fort, en ouvrant la marque… sur une sortie de corner. Comme quoi, il fallait qu’il ait une copie conforme de la finale de la CAN U17 garçons. Mais Hapsatou Malado Diallo et ses partenaires ne se laisseront pas abattre par ce réalisme marocain. Il leur a tout de même fallu du temps, puisqu’elle ne reviendront pas à la marque avant le dernier quart d’heure.

Symbole de cette bonne, expérimentée et talentueuse équipe sénégalaise, Malado Diallo égalisera sur un magnifique but (75e), dix minutes avant le but de la victoire marqué par Coumba Sylla Mbodji sur penalty (85e). Un succès mérité qui permet au Sénégal de terminer au mieux sa préparation en marge du tournoi UFOA/A des moins de 20 ans, prévu en Sierra Leone du 22 mai au 03 juin prochains.

