Battu (2-1) par le Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, le Maroc, a été renversé en l’espace de trois minutes par des Lionceaux très réalistes qui s’offrent par la même occasion le titre pour la première fois.

Alors que Maroc a raté l’occasion d’être sacré champion de cette compétition pour la première fois de son histoire, le sélectionneur des Lionceaux de l’Atlas Said Chiba salue le parcours de ses protégés.

« Nos jeunes joueurs ont fait une performance honorable. Nous remercions le Roi Mohamed VI pour son soutien à toute épreuve, il est le premier supporter de la jeunesse marocaine. Je remercie également les académies et les infrastructures, c’est grâce à eux, que nous avons effectué cette performance. »

En conférence de presse d’après match, le technicien marocain n’a pas manqué de s’exprimer sur son adversaire. « Le Sénégal vient de prouver une nouvelle fois que ce pays est un géant du football africain. Le scénario est digne d’une finale. Nous avons beaucoup profité de cette compétition malgré la défaite. Ce tournoi contribue à notre progression”. Avant d’ajouter : « On ne pouvait pas avoir une meilleure préparation pour la Coupe du Monde. Les joueurs vont grandir, vont acquérir de personnalité et tirer les leçons de nos erreurs passées. Le résultat est dur pour des joueurs de cet âge. Il faut avouer que l’adversaire nous a forcés à nous précipiter, et nous a mis dans des situations difficiles en seconde mi-temps.”