À l’Allianz Arena ce samedi, l’équipe de Sadio Mané a vécu une soirée cauchemardesque. Pourtant devant à la pause, le Bayern s’est fait renverser par Leipzig (1-3) et redonne à Dortmund de reprendre la première place de Bundesliga.

Un scénario qui sera difficile à digérer pour les Bavarois ? On ne sait pas si le Bayern Munich a fait un grand pas en arrière dans la course au titre en Bundesliga, mais une chose est sûre, il s’est donné le bâton pour se faire battre. Car en s’écroulant complètement 1-3 contre le RB Leipzig ce samedi lors de la 33e journée, les hommes de Thomas Tuchel n’ont plus leur destin entre leurs propres mains.

Et pourtant, tout avait bien démarré pour les Bavarois qui ont assisté à l’ouverture du score de Serge Gnabry dès la 25e minute. Ils pensaient donc se diriger vers une quatrième victoire d’affilée mais c’était compter sans une équipe de Leipzig ragaillardi et sur leurs propres erreurs. Le milieu de terrain Konrad Laimer a mis un énorme coup de froid sur sa très probable future équipe en égalisant à la 64e.

Puis l’irréparable se produit quand Christopher Nkunku donne l’avantage à son équipe sur penalty (76e), quelques minutes avant une faute de main de Mazraoui dans la surface, qui profite à Dominik Szoboszlai pour tripler la mise (85e). L’entrée en jeu de Sadio Mané (87e) n’apportera grand-chose face à Abdou Diallo, également entré au même moment que son compatriote attaquant.

Au final, le Bayern Munich concède sa première défaite à domicile de la saison et n’a plus son destin en main. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, les Bavarois peuvent perdre le titre si Dortmund remporte ses deux derniers matchs. C’est un véritable séisme au club qui s’apprête à faire de gros changements cet été. De son côté, Leipzig est assuré de participer à la Ligue des Champions la saison prochaine.

