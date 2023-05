La dernière journée de la phase retour du championnat se jouera ce samedi. Elle permettra de connaitre officiellement les équipes qualifiées pour les plays-offs et downs même si le classement est déjà dessinée suite à la dernière journée.

Cinq matchs (2 dans le groupe A et 3 dans le B) sont au menu de la 14e journée. Il faut noter que le match DBALOC vs CEMT est reporté.

Dans le groupe A, le Jaraaf et Flying Stars vont se rencontrer à 16 heures. Un duel entre ces deux équipes, séparées par 2 points. Les Jaraaf-women avaient perdu lors de la dernière journée alors le club de la Patte d’oie était au repos. La rencontre est à 16 heures à Marius Ndiaye. Et à 17h45, l’ASCVD et la JA qui occupent respectivement la 1ere et la seconde place de ce groupe vont se rencontrer. Notons que l’UCAD qui jouera les play-downs (6e place) est exempté pour cette dernière journée.

Dans le groupe B, DUC et ASC Bopp se retrouvent à 12h45. Les deux équipes vont se battre pour sécuriser leurs places, respectivement 1er et 3e. ISEG Sport (lanterne rouge) reçoit à 14h30 Mbour BC, ils occupent les dernières places du classement. Et à Saint-Louis (16h30), le leader SLBC reçoit Diamaguene. Précédé par ASFO (exempté) au classement, Diamaguene est assuré de jouer les play-downs.

