Adama Diakité fait partie de l’expédition des gabelous à Kigali pour le Final 8 de la Basketball Africa League (BAL). Le pivot de Cergy Pontoise retrouve cette compétition qu’il a disputé la saison dernière avec le DUC.

« C’est déjà un honneur de porter les couleurs d’un club de mon pays à la Basketball Africa League. Même si ce n’est pas l’équipe nationale, il s’agit d’une compétition internationale suivie partout dans le monde. Tout joueur rêve d’y participer, donc je suis content. »

Adama espère continuer sur sa lancée après une saison satisfaisante avec Cergy Pointoise en NM1. Pour le pivot sénégalais, il faut rester positif avoir des ambitions : « Tout dépend de la préparation en fait. Je viens de terminer ma saison et là j’enchaine avec le groupe. C’est à moi de montrer ce que je vaux sur le parquet et apporter ce que le coach attend de moi», lâche-t-il avant de poursuivre : « On est confiant et positif. Toutes les équipes présentes sont là pour gagner. Tout va se jouer sur le terrain. On doit par conséquent avoir un esprit positif, être prêt à se défoncer quel que soit l’adversaire. C’est ce qui nous permet d’aller loin. »

En quart de finale dimanche prochain, l’AS Douanes croisera le Ferroviario Da Beira, un adversaire redoutable qu’Adama connait bien : « Le Ferroviario est une bonne équipe. Je les connais puisque j’ai joué contre eux la saison dernière avec le DUC. Ils se sont renforcés avec des joueurs comme Makhtar Gueye. J’ai pu voir leurs matchs en Egypte. C’est une équipe très technique, mais comme je dis tout va se jouer sur le terrain. »

