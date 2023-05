L’AS Douanes est arrivée dans la ville rwandaise dans la nuit du mardi au mercredi passé. Elle fera son entrée en lice dimanche à 18h Gmt. Sans Terrel Stoglin et Cheikh Ahmet Kamara, les Gabelous ont renforcé leur effectif avec Pape Maguett Diop et Adama Diakhite. En quart de finale, il affronteront le CFV-Beira pour décrocher une place en demi-finale et faire mieux que leur première participation en 2021. Où ils s’étaient arrêtés en quart de finale. Il faudra s’imposer devant le représentant du Mozambique et prendre leur revanche sur cet adversaire qui les avait battus en match de poule en 2021 (88-74). Entre-temps, les deux équipes montrent un autre visage. D’ailleurs, c’est chez les Mozambicains qu’évolue l’international sénégalais Makhtar Gueye.

En attendant le premier match du représentant du Sénégal, deux rencontres sont au menu de la première journée de la compétition. Et ces équipes pourront compter sur la présence du public rwandais qui ont apprécié le produit « BAL ». Kigali Arena a affiché « guichets fermés » hier.

Le Stade Malien fera face au Cap-Town à 18h Gmt et Al Ahly s’opposera au club hôte, le Rwanda Energy Group a 21h30 Gmt.

