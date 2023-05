Face à la presse en compagnie des lutteurs VIP, Baboye a fait savoir que l’audience du 8 mai dernier avec le président de la république a été fait dans le but de servir les intérêts exclusifs des acteurs de la lutte.

« Les lutteurs sont des battants. Nous sommes tous parti de zéro et aujourd’hui dieu merci nous avons des maisons, des voitures et tout ça grâce à notre travail et notre détermination. Donc nous ne sommes pas des profitards. Si nous avons cherché à rencontrer le président de la république, c’est tout simplement pour l’intérêt de tous les acteurs de la lutte. Pour quelles raisons le président ne doit pas recevoir les lutteurs ? Nous avons tout fait dans ce pays et nous participons au développement de l’économie du pays. Des personnes prennent nos effigies pour les mettre sur des t-shirts afin de les vendre et subvenir à leurs besoins (…) Donc il faut rendre hommage au président Macky Sall qui est le seul président qui nous a honoré » a déclaré l’ancien lutteur de Pikine.

