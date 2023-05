Le centre africain de Développement de l’Athlétisme (AADC), dirigé par El Hadji Amadou Dia Ba, en collaboration avec la Confédération africaine d’Athlétisme (CAA), a procédé à la cérémonie de clôture de son stage de formation des formateurs et de la mise en place du Kid’s Athletics.

Ouvert depuis le 14 mai, le stage de formation des formateurs organisé par le Centre africain de Développement de l’Athlétisme (AADC), en collaboration avec la Confédération africaine d’Athlétisme (CAA), a été clôturé mercredi à l’Arène nationale. « Nous avons initié cette formation aux formateurs, parce que cela répond et obéit à un triptyque qui détermine la politique de la Confédération à savoir la formation, la détection et l’entraînement », a fait savoir le Directeur général de la Confédération africaine d’Athlétisme (CAA), le Sénégalais Lamine Faty, qui avait à ses côtés le Directeur du Centre africain de Développement de l’Athlétisme (AADC), EI Hadji Amadou Dia Ba.

Dans la foulée, le bras administratif de l’instance africaine d’athlétisme s’est réjoui du déroulement de ce stage. «19 pays d’Afrique francophone ont pris part à ce stage de 3 jours de formation des formateurs. Il a permis ǎ plus 200 jeunes de la banlieue dakaroise de participer aux ateliers de formation et de démonstration technique à travers notre programme Kid’s Athletics mis en place », soutient le Directeur général de la CAA. « Cette catégorie des jeunes, est une catégorie pour laquelle nous comptons et nous fondons énormément d’espoir », dit-il. À l’issue de ce stage, dirigé par l’expert mauricien, Joël Severe, assisté de Emilie Sarr du Sénégal, tous les jeunes athlètes ont reçu des attestations de participation.

wiwsport.com avec Stades