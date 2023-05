Le Sénégalais de l’E2A Cheikh Diouf a remporté le 200 mètres en 21’’32 lors du meeting régional, vendredi 12 mai, de Saint-Barthélemy. Il a aussi gagné le 400 mètres.

Cheikh Diouf a réalisé une belle performance. Le sénégalais s’est illustré en remportant deux médailles. Il d’abord remporté le 200 mètres avant d’enchainer avec le 400.

Chronométré en 21’’32 sur 200 mètres, le Sénégalais de l’E2A ne cachait pourtant pas une certaine déception au sujet de sa performance sur… 400 mètres. « Je ne fais quasiment pas de 200 et il s’agit de mon record personnel, mais j’étais venu pour le 400 et mon temps (47’’54) ne me satisfait pas » confirmait celui qui a un record à 45’’56 et couru en 46’’43 à Cholet lors du 1er tour des interclubs. Mais qui à sa décharge, a enchainé vendredi soir 200 et 400 en moins de 45 minutes !

