En pleine préparation des Finals 8 de la Basketball Africa League (BAL), l’AS Douanes a enregistré l’arrivée de Pape Maguet Diop, ancien pensionnaire de Seed Academy.

Capable d’évoluer au poste 3 (ailier) et 4 (ailier fort), le joueur de 27 ans va découvrir la BAL. Cette saison, il évoluait sous les couleurs d’Obregon en D1 mexicaine. Il tournait avec une moyenne de 9,6 pts, 5,1 rbds, 1, 4 passe par match. Il a disputé au total 14 matchs (341mn, 135 pts, 72 rbds, 19 passes).

«C’est une fierté de jouer la BAL et de défendre les couleurs du Sénégal. L’AS Douanes est l’ambassadrice du Sénégal dans cette compétition. C’est un plaisir de renforcer l’équipe et de pouvoir apporter ma contribution», Maguet Diop.

Avec 2m04 et 98 kg, Pape Maguet Diop est agressif en défense et il entre en droite ligne dans la philosophie de jeu de coach Pabi. L’AS Douanes met beaucoup d’intensité dans son jeu et ce sera un atout contre Ferroviario Beira en quarts de finale de la BAL, le 21 mai prochain, à la Bank Kigali Arena.

wiwsport.com – Basketsenegal