France 24 et RFI ont dévoilé ce vendredi 19 mai les noms des trois joueurs finalistes du prix Marc-Vivien Foé 2023, qui récompense le meilleur footballeur africain ayant évolué en Ligue 1 au cours de la saison 2022-2023. L’international sénégalais Habib Diallo qui réalise une bonne saison ne figure pas parmi les finalistes.

Le Congolais Chancel Mbemba et le Nigérian Terem Moffi et Seko Fofana sont les trois candidats en course pour remporter le titre. L’ivoirien Seko Fofana, tenant du titre est bien là pour défendre son bien. Le capitaine du RC Lens, réussit encore une saison extraordinaire à l’image de son club, candidat à une qualification à la Ligue des Champions.

La déception du jour se trouve coté sénégalais. En effet, l’international sénégalais Habib Diallo était attendu pour être l’un des finalistes en raison de la saison fantastique qu’il réalise du coté de Strasbourg. Malgré ses bonnes performances, le strasbourgeois n’est pas retenu. Le Sénégal qui n’a jamais remporté cette distinction devra encore patienter avant d’ avoir son vainqueur.

Prix Marc-Vivien Foé 2023: Seko Fofana, Chancel Mbemba et Terem Moffi finalistes https://t.co/Z4eECR9UQM pic.twitter.com/QKkD5k9ZFh — RFI (@RFI) May 19, 2023

wiwsport.com