Dans le cadre de la promotion de son combat contre Forza ce dimanche 21 mai, Franc (écurie Jambar Wrestrling Academy) a tenu son Open press ce jeudi.

C’est un lutteur décidé à maintenir son invincibilité dans l’arène. Parti en France pour se préparer à affronter Forza, Franc est revenu en pleine forme et toujours aussi sûr de ses forces. En compagnie des lutteurs de son écurie mais surtout de son ami Modou Lô, le pensionnaire de Jambar Wrestrling Academy s’est dit déterminé à faire mordre la poussière à son vis à vis.

« Avant tout, d’abord je remercie tous les habitants des parcelles assainies. Je remercie aussi Modou Lô qui a beaucoup fait pour moi. On a fait le regroupement chez lui et c’est une très bonne personne. Je salue aussi Papa Sow et tous les lutteurs de notre écurie. Forza est un grand champion et je l’ai suivi lorsqu’il affrontait Mitrailleuse au stade Iba Mar Diop. Il sait qu’il n’a jamais eu un adversaire aussi véloce que moi. Je vais l’attaquer dès que l’arbitre va donner le coup d’envoi. Je ne veux pas que ça soit un combat qui dure. Mais on dit qu’il est plus fort que moi en bagarre donc je vais lui répondre sur ce terrain avant de le battre » a promis Forza.

Wiwsport.com