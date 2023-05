Adversaire de Franc ce dimanche 21 mai, Forza a déclaré être confiant lors de son Open press tenu ce mercredi exceptionnellement dans son fief à Bargny.

C’est à Bargny que Forza a tenu son Open press ce mercredi en marge de son combat ce dimanche. Retranché chez les siens et accompagné par des lutteurs comme Quench, le lutteur de l’écurie Fass s’est dit confiant pour son choc contre Franc.

« Aujourd’hui est l’un de mes plus beaux jours en tant que lutteur. Faire ce Open press ici à Bargny me rend fier. Je suis prêt à battre Franc et retourner ici fêter cela à Bargny. Je sais pourquoi je suis venu ici chez mes proches et j’irai le jour j disputer le combat avec l’esprit tranquille. On dit que Franc est un meilleur lutteur que moi et que je dois favoriser la bagarre. Je veux juste vous rappeler que j’ai été champion du Sénégal en lutte simple. Donc je suis un très bon lutteur. Je suis un Lébou c’est pour cela que je suis un bon bagarreur en plus de l’avoir appris. Mais je suis aussi un très bon lutteur…. J’appelle tous mes supporters à prier pour moi où qu’ils soient. À Ndayane, Toubab Dialaw, Foundiougne, Mbassis, Thiaroye… »

