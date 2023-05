Après sa dernière organisation d’une Coupe du Monde en 1994, les États-Unis d’Amérique vont savourer une autre. Mais, cette fois-ci ce sera une co-organisation avec ses voisins de l’ALENA (Accord de Libre Échange Nord-Américain), le Canada et le Mexique. Ce sera une deuxième co-organisation de l’événement après celle de 2002 avec le Japon et la Corée du Sud et la première fois pour trois pays.

La FIFA est déjà rentrée dans les préparatifs puisqu’elle a fini de publier le logo de cet événement. Les chiffres 2 et 6 accompagnés du trophée forment ce nouveau design. La FIFA a lancé un nouveau campagne dénommé « Nous sommes 26 ». Gianni Infantino a fait savoir que les groupes du premier tour seront organisés sur des « bases régionnales pour limiter les déplacements ». Au total, 16 villes hôtes accueilleront les 48 pays de la compétition. Le successeur de l’Argentine sera connu le 19 juillet 2026. Les phases de qualifications commenceront d’ailleurs à partir de septembre 2023 avec la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL).

