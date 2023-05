On y est ! À un peu plus d’une heure de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations réservée au moins de 17 ans qui opposera le Sénégal à l’équipe nationale du Maroc, à 21h GMT au stade de Baraki en Algérie, la composition des Lionceaux a été communiquée. Serigne Saliou Dia, le sélectionneur des Lionceaux fait confiance à son onze titulaire avec le retour de Yaya Diemé, blessé contre Burkina Faso en demi-finale.

Jamais sacré avec cette catégorie, le Sénégal après avoir remporté la CAN des moins de 20 ans, le Championnat d’Afrique avec les locaux, la CAN seniors avec la bande à Sadio Mané et la CAN de Beach Soccer, le Sénégal tentera de décrocher son cinquième titre continental de football.