Un succès de plus pour le football sénégalais qui vient de soulever son cinquième trophée continental, à l’occasion de la CAN des moins de 17 ans jouée en Algérie. Témoin du sacre historique devant le Maroc (2-1), le chef de l’Etat, Macky Sall a félicité le « parcours héroïque de la bande à Amara Diouf qui a remporté le trophée de la 14e édition.

« Une CAN de football de plus dans l’escarcelle du Sénégal ! Chaleureuses Félicitations à nos Lionceaux U17 et à leur staff qui viennent de remporter avec brio la CAN de leur catégorie. Parcours héroïque ponctué par une finale époustouflante. Bravo chers Lionceaux ! Nous sommes fiers de vous. Vive le Sénégal« , peut-on lire sur son compte officiel.