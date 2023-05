Opposés au Mali au Stade du 19 mai 1956 d’Annaba, ce jeudi soir en match de classement, Brahima Traore et ses poulains se sont imposés pour terminer sur la troisième marche du podium, à la CAN U17 2023.

Le Burkina Faso et le Mali s’affrontaient ce jeudi soir en match de classement de la Coupe d’Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023, au Stade du 19 mai 1956 d’Annaba. Les deux équipes éliminées respectivement par le Sénégal et le Maroc en demi-finales bataillaient pour repartir d’Algérie au moins avec la médaille de bronze.

Elles s’étaient déjà affrontées le 1er mai dernier, à l’occasion de la première journée de la phase de groupes dans la poule C, pour une victoire des Aigles U17, 1-0. Cette fois-ci, les Etalons ont pris leur revanche, l’emportant sur le score de 2 buts à 1. Ousmane Camara a ouvert le score sur penalty pour les Etalons à la 25ème minute avant qu’Appolinaire Bougma ne double la mise, deux minutes après le retour des vestiaires. La réduction du score est intervenue grâce à Mamadou Doumbia (58e).

Comme annoncé en conférence de presse d’avant-match par son entraîneur Soumaila Coulibaly, le Mali démarre avec plusieurs changements notables dans son onze habituel. Des cadres tels que Ange Martial Tia, Mahamoud Barry sont laissés au repos tandis qu’Alassane Togola, Salif Noah Leintu font partie des joueurs alignés pour la première fois par le technicien malien. Le Burkina quant à lui conserve l’essentiel de son ossature.

Il faut attendre la 11ème minute pour vivre la première occasion du match animée par Ousmane Camara qui, servi en position idéale dans la surface rate son enroulé du pied gauche

La réaction malienne intervient cinq minutes plus tard lorsque le capitaine Ibrahim Diarra ouvre trop son pied au moment de reprendre une belle offrande de Ibrahim Kanate. Kanate sert ensuite Salif Noah Leintu qui voit son tir sauvé sur la ligne par le défenseur burkinabé Nouhoun Bamba alors que le gardien Isidore Traore était déjà battu (19e).

Le Burkina Faso trouve l’ouverture du score à la 25ème minute grâce à un penalty provoqué par Appolinaire Bougma et transformé par Ousmane Camara. C’est le premier but encaissé par le Mali dans cette compétition en six matches. Avant d’aller la pause, les joueurs de Soumaila Coulibaly ont assiégé la moitié de terrain adverse pour essayer de rétablir l’équilibre. Mamadou Doumbia s’illustre à travers un tir qui se dérobe du cadre (41e) avant de voir ensuite sa tête repoussée par le barre (43e)

Au retour des vestiaires, le Burkina accroît rapidement son avance grâce à Appolinaire Bougma. L’attaquant d’AS Eco est à la conclusion d’un centre adressé par Ousmane Camara après un récital sur le flanc droit (47e).

Assommé, le Mali, aidé par l’entrée de quelques cadres (Tia, Barry) à la mi-temps reprend le contrôle du jeu et réduit la marque grâce à Doumbia. Servi à la limite du hors-jeu, l’attaquant des Aigles U17 élimine le gardien Mohamed Compaoré, remplaçant d’Isidore Traoré sorti sur blessure peu avant la pause, avant de pousser le ballon dans les buts vides (58e). C’est le quatrième but dans la compétition du géant attaquant qui avait déjà marqué en phase de poules contre le Burkina Faso et le Cameroun et en quart de finale contre le Congo.

Malgré la pression des Aigles, la défense du Burkina résiste jusqu’au coup de sifflet final et s’arroge la troisième place du tournoi pour la deuxième fois, après une première victoire en 2009 face au Malawi (3-1). En trois apparitions, c’est la première fois que le Mali s’incline en match de classement. Il avait battu la Guinée (2-1) en 1995 et le Cameroun 1-0 en 1999.

Avec la CAF