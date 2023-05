En remportant la 23e édition du drapeau du chef de l’État le week-end dernier, Dakar a confirmé la main mise sur cette compétition qu’il a gagné trois fois lors des cinq dernières années.

Il y’a une semaine se disputait à Saint Louis la 23 e édition du drapeau du chef de l’État avec une nouvelle fois la domination de la région de Dakar. Grâce à ses lutteurs hors normes tels que Ibou Ndiaye Obeuli, Sellé Mélé ou Siny Sembéne, Dakar a une nouvelle fois brillé devant Kaolack finaliste malheureux qui a perdu 3-2.

Ainsi avec ce sacre, Dakar conserve son titre glané un an plus tôt à Diourbel et comptabilise trois titres du drapeau du chef de l’État en cinq ans (2018 – 2022 – 2023).

Un encadrement expérimenté qui fait la différence !

Si Dakar possède les meilleurs lutteurs du Sénégal depuis quelques années, devançant même Fatick qui était la référence en la matière, c’est en grande partie grâce à son staff. Des figures incontournable de la lutte sénégalaise qui ont pris l’équipe de Dakar sous leur aile depuis quelques années. Entre autres, le technicien du Baol Omez Diagne, l’ancien tigre de Fass Moustapha Gueye et l’ex champion de Soumbédioune Boy Kairé qui se sont tour à tour succédés au poste de Directeur Technique Régional. Mais cela ne s’arrête pas là puisque sur le banc de touche aussi, Dakar a pu compter sur de fins stratèges. C’est le cas de Ibra Mbaye (Fass) mais également de l’actuel coach de l’équipe de Dakar Amadou Katy Diop, ancien entraîneur de Yahya Diop Yekini.

Grâce à cette « Dreams team » (équipe de rêve), Dakar n’est peut être pas encore prêt à céder son trône dans ce tournoi du drapeau du chef de l’État.

