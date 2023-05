Au terme d’une demi-finale retour dantesque face à la Juventus de Turin, le FC Séville s’est qualifié pour une nouvelle finale de la Ligue Europa.

Ne jamais donner le FC Séville pour mort, surtout quand il y a toujours la possibilité de jouer un soir de jeudi. Malgré une saison très agitée en Championnat, le club espagnol va disputer une nouvelle finale de Coupe d’Europe. Les Andalous se sont en effet qualifiés pour leur septième finale de Ligue Europa, en s’imposant, ce jeudi 18 mai, en demi-finale retour contre la Juventus de Turin (2-1).

Pourtant, tout semblait tourner au désavantage du recordman de la C3. Dominateurs, les hommes de José Luis Mendilibar ont longtemps buté sur un grand Wojciech Szczęsny. Pire encore, ils se feront surprendre par Dušan Vlahović, qui ouvre le score pour la Juve quelques secondes après son entrée en jeu (0-1, 65e). Ce qui mettait à dos des Sévillans frustrés à Juventus Stadium lors de la manche aller (1-1).

Pape Gueye, grand perdant ?

Mais avec son « douzième homme » dans un Stade Ramón Sánchez Pizjuán, le FC Séville ne baissait pas les bras, bien au contraire. Quelques minutes après le but de l’attaquant serbe, arrive une fusée nommée Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, couramment appelé Suso. L’Andalou de naissance envoyait un gros missile dans la lucarne de Szczęsny, qui ne peut absolument rien faire, du moins cette fois-ci.

Et le match s’emballa encore plus, notamment pour les dernières minutes du temps réglementaire. 90 minutes qui ne permettront pas cependant ni aux Espagnols ni aux Italiens de rafler la mise. Cela donnait donc 30 minutes supplémentaires, pour le plus grand bonheur des Sevillistas et d’Erik Lamela. Car à la 95e minute, l’attaquant argentin fera chavirer toute une enceinte avec le but de la qualification.

Même à 10 contre 11 après l’expulsion de Marcos Acuna, le FC Séville se hissera à sa septième finale de Ligue Europa pour aller chercher un septième titre face à l’AS Roma, le 31 mai prochain. Une date qui ne restera forcément pas dans la mémoire de Pape Gueye. En effet, en cas de victoire finale des Sévillans, le milieu de terrain sénégalais ne pourra pas inscrire son nom dans le palmarès, puisque, pour rappel, il n’a pas été inscrit dans la liste de la C3… par Jorge Sampaoli. Ce pourrait être un mercredi amer pour le Champion d’Afrique.

🚨 Se acabó. Se acabó. Se acabooooooooooooooooo. ¡¡¡¡¡ESTAMOS EN LA FINAAAAAAAAAAAAAAAL!!!!!!! ❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍❤🤍 pic.twitter.com/J4G0gwqMOW — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 18, 2023

