LA FIFA aurait apporté des changements au format des qualifications à la Coupe du Monde 2026, en particulier dans la zone CAF.

L’instance qui gère le football mondial aurait définitivement adopté quelques changements – et pas les moins importants – de format pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, prévue en 2026 au Mexique, aux États-Unis ainsi qu’au Canada. Alors qu’il y aura exceptionnellement 46 nations participantes contre 32 lors des précédentes éditions, ces modifications concernent en particulier les qualifications au niveau de l’Afrique.

Il n’y aura plus de 10 groupes de quatre équipes, et encore moins des barrages entre les premiers de chaque groupe. À compter de maintenant, les sélections africaines seront réparties en neuf groupes de six. Les premiers de chaque groupe seront directement qualifiés et certains meilleurs deuxièmes – au nombre de quatre – devront tout d’abord passer par un mini-tournoi continental, et le vainqueur disputera un barrage intercontinental.

Ce qui signifie alors que l’Afrique aura au moins neuf représentants lors de la prochaine Coupe du Monde.

wiwsport.com