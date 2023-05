À la veille de la grande finale de la CAN U17 face au Maroc (21h00 GMT), le sélectionneur des Lionceaux du Sénégal, Serigne Saliou Dia, s’est présenté en conférence de presse. Retrouvez ses meilleures déclarations.

« Les garçons seront motivés à gagner ce match »

Comme on dit souvent : une finale, c’est une finale, ça ne se joue pas ça se gagne. C’est un moment pour les joueurs d’inscrire leur nom dans l’histoire de cette Coupe d’Afrique, c’est extrêmement important. Les joueurs ont compris ça, ils veulent marquer l’histoire du Sénégal à travers cette catégorie, ce qui passe par faire un excellent match contre le Maroc. Ce sera âprement disputé. Nous jouerons contre le Maroc pour la troisième fois en moins d’un an mais on est prêt. C’est un match qu’il faut gagner en donnant tout ce qu’il faut parce qu’il y a un trophée en jeu et une dynamique à conserver.

Ce sera une belle partie, d’autant plus que le Maroc a fait de bonnes choses. On va être intelligent, en attendant de voir ce que le Maroc proposera dans cette partie. On a plusieurs façons de jouer. On a appris aux garçons de lire le jeu et de comprendre l’adversaire. Mais au-delà des aspects technico-tactiques, ce qui sera plus important c’est l’envie et la détermination, le fait de pouvoir surpasser son adversaire. Je pense que nos garçons seront motivés à gagner ce match. Ce sera une rencontre entre deux équipes qui savent défendre et s’organiser. Il va falloir être patient, ce sera la clé du match.

« On sera prêt à mourir sur le terrain pour gagner ce trophée »

On a pris tous nos matchs comme une finale. C’était un moyen de progresser dans le jeu et de titiller une adversité extérieur. Mais ce match reste particulier, il y a un trophée en jeu, une histoire à écrire, un palmarès à avoir et une dynamique à conserver. Le Sénégal est dans une bonne dynamique depuis quelques temps, mais ça ne sera pas une pression pour nous, ce sera plutôt une source de motivation. On sera prêt à se battre et à mourir sur le terrain pour gagner ce trophée.

Je pense que ce sera une opposition de styles. Mais il va falloir jouer comme on a l’habitude de le faire, on ne va pas changer notre façon de jouer par rapport à ce match. On ne reculera jamais. On devra être très attentifs, nous les entraîneurs. Ce sont des jeunes joueurs qui doivent encore progresser. L’adversité est importante mais le plus important reste ce que nous pouvons faire et ce qu’on essaiera d’imposer au Maroc. On essaiera de mettre tous les atouts de notre côté pour gagner cette finale.

« En football de jeunes, on ne vous demande pas ce que vous avez récolté, on vous demande ce que vous avez semé »

Les critiques après les matchs de préparation pour cette CAN ? Je pense qu’il faut les relativiser. Les gens n’ont jamais vu jouer cette équipe. Notre staff était serein de son travail et de ce qu’on voulait mettre en place. On sait que ce sont des jeunes joueurs qui peuvent commettre des erreurs. Du coup, notre rôle c’est de les corriger. Pour vous dire, l’équipe va continuer à grandir.

C’est très bien de gagner mais il ne faut jamais privilégier la gagne dans le football de jeunes, il faut plutôt privilégier la progression dans le jeu et au niveau de l’attitude. En football de jeunes, on ne vous demande pas ce que vous avez récolté, on vous demande ce que vous avez semé. Gagner aujourd’hui puis disparaître demain n’a aucune importance. Ce qui est important c’est de former d’excellents joueurs, c’est ça le secret. Le bénéfice des compétitions sera l’expérience qu’ils ont dans le plan international et l’amour du maillot national puisqu’ils auront déjà l’habitude dans ce genre de niveau. On est qualifié à la Coupe du Monde mais il faut continuer le travail.

wiwsport.com