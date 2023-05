Dans le cadre des Championnats d’Afrique de Beach Wrestling (lutte de plage) qui se tiennent à Hammamet, en Tunisie, l’équipe nationale de Beach Wrestling est arrivé en Tunisie.

Les lions ont quitté Dakar le mercredi à 22h pour rallier la Tunisie. Ngor Niakh et Siny Sembène, respectivement récents champions du Sénégal en 76 et 86 kilos, ainsi que Ordinateur (champion CEDEAO en titre en 120 kilos) et Ya Mouhamed Ndong sont très attendus. Leurs chances de médailles sont réelles. Le tournoi se tient du 15 au 20 mai.

Il faut aussi noter la participation des lutteurs olympiques sénégalais. Anta Sambou, Nakhami Sambou, Safiétou Diédhiou et Mamadou Diouf ont été appelé par le coach Evelyne Diatta pour la lutte olympique. Ces derniers ont démarré la compétition ce lundi 15 mai.

Pour rappel, il y a de fortes probabilités que le Beach-Wrestling devienne une discipline olympique dès les JO de Paris, en 2024.

